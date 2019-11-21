Была в шоке: финалистка Танців з зірками рассказала, на сколько похудела за время участия в шоу

Актриса юмористической программы "Дизель Шоу" Виктория Булитко призналась, что за время участия в шоу "Танці з зірками-2019" успела похудеть почти на 4 килограмма.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram."Знаете, что меня сегодня заставило искренне удивиться? Я встала на весы и увидела цифру - 43.4. До проекта "Танцы со звездами" я весила 47 кг. При том, что мой рост 153 см. Увидела. Была в шоке", - поделилась Виктория.

"Теперь я наконец-то могу носить всю ту стопку платьев, которая лежала в шкафу и ждала, когда я буду выглядеть вот так", - добавила актриса.

Поклонники Виктории восхищаются ее стройной фигурой. "Ты супер", "Красивая фигура", "Какие ножки", "Супер похудела, выглядишь на 16 лет, так держать", "Отлично выглядите, ждем фото в платьях", "Стройняшка", - пишут комментаторы.

Напомним, что уже в это воскресенье Виктория Булитко поборется за победу в танцевальном шоу с актрисой Ксенией Мишиной и гимнасткой Анной Ризатдиновой.

В прошлом выпуске шоу "Танці з зірками" покинул Владимир Остапчук. Через несколько дней телеведущий решил прокомментировать свой уход из проекта в соцсетях.

Также The Lime предлагает принять участие в голосовании и выбрать самого достойного, на ваш взгляд, победителя шоу "Танці з зірками-2019".

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