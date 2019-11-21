Это крутой вызов: Остапчук прокомментировал свой вылет из Танців з зірками-2019

Владимир Остапчук покинул шоу "Танці з зірками-2019" в минувшее воскресенье. Через несколько дней телеведущий решил прокомментировать свой уход из проекта в соцсетях.

На своей странице в Instagram ведущий написал пост, в котором поблагодарил "Танцы" за то, что ему "не пригодились знания иностранных языков, дикция, эрудиция и импровизация". "На танцах нужно молчать, и это крутой вызов: за три месяца я таки стал #Вовабальник", - отметил он.

Остапчук также выразил благодарность участникам проекта, которых он называет "большой семьей". "Мы как детский лагерь, просто за кем-то родители приезжали на неделю раньше. Вы все лучшие в своей области и не побоялись прийти и попробовать себя в чем-то новом", - написал он.

Владимир также обратился и к своей партнерше: "Спасибо Илона Гвоздева за то, что несмотря на сильные потрясения в моей жизни и сложности на проекте, ты осталась в первую очередь Человеком, а потом уже танцором".

Судей телеведущий поблагодарил за "юмор и справедливость", поклонников - за поддержку, а родных - "за ночные звонки, за утренние пинки и дневные разборы полетов".

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