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Это крутой вызов: Остапчук прокомментировал свой вылет из Танців з зірками-2019

Телеведущий покинул танцевальный проект в полуфинале

четверг, 21 ноября 2019, 10:05
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Владимир Остапчук покинул шоу "Танці з зірками-2019" в минувшее воскресенье. Через несколько дней телеведущий решил прокомментировать свой уход из проекта в соцсетях.

На своей странице в Instagram ведущий написал пост, в котором поблагодарил "Танцы" за то, что ему "не пригодились знания иностранных языков, дикция, эрудиция и импровизация". "На танцах нужно молчать, и это крутой вызов: за три месяца я таки стал #Вовабальник", - отметил он.

Остапчук также выразил благодарность участникам проекта, которых он называет "большой семьей". "Мы как детский лагерь, просто за кем-то родители приезжали на неделю раньше. Вы все лучшие в своей области и не побоялись прийти и попробовать себя в чем-то новом", - написал он.

Владимир также обратился и к своей партнерше: "Спасибо Илона Гвоздева за то, что несмотря на сильные потрясения в моей жизни и сложности на проекте, ты осталась в первую очередь Человеком, а потом уже танцором".

Судей телеведущий поблагодарил за "юмор и справедливость", поклонников - за поддержку, а родных - "за ночные звонки, за утренние пинки и дневные разборы полетов".

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    Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

  • Ранее Илона Гвоздева, партнерша Владимира Остапчука на "Танцях з зірками", рассказала, что помешало им дойти до финала. По мнению танцовщицы, телеведущего "занесло на волне успеха", поэтому от него отвернулись зрители.
  • Также The Lime предлагает принять участие в голосовании и выбрать самого достойного, на ваш взгляд, победителя шоу "Танці з зірками-2019". Напомним, что за кубок посоревнуются Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Женя Кот, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

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