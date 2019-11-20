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Кто победит в финале шоу Танці з зірками-2019 - голосование

Заключительный этап проекта состоится уже 24 ноября. За кубок поборются три пары-участницы

среда, 20 ноября 2019, 15:01
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Уже в это воскресенье, 24.11.19, на шоу Танці з зірками-2019 состоится долгожданный финал, в ходе которого судьи и зрители выберут победителя текущего сезона. Как стало известно по итогам предыдущего выпуска, за кубок проекта посоревнуются три пары - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Женя Кот, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

В преддверии финала мы вспомнили лучшие выступления трех претендентов на победу, а также предлагаем принять участие в голосовании и выбрать самого достойного, на ваш взгляд, победителя шоу Танці з зірками-2019 (проголосовать за участника можно на странице ниже).

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Безусловные фавориты этого сезона. Как минимум по той причине, что именно этой паре больше других удавалось получать от судей максимальные баллы. Высокий уровень техники и фонтан энергии.

Ксения Мишина и Женя Кот

Одна из самых обсуждаемых пар проекта. И причиной этому стали не только способности к танцам, но и слухи о закулисном романе, которые оказались не более чем болтовней.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Как отмечают зрители шоу, одна из самых недооцененных пар этого сезона. В предыдущем выпуске партнеры оказались в зоне риска, но остались на паркете благодаря высокой поддержке зрителей.

Что ж, пришло время выбрать победителя. Кого вы поддержите в заключительном этапе шоу уже в это воскресенье?

  • Ранее хореограф Илона Гвоздева, партнерша Владимира Остапчука, рассказала о главной ошибке телеведущего на шоу Танці з зірками-2019.
  • Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова откровенно рассказала, почему распался их брак со скандальным олигархом Александром Онищенко.

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