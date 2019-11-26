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Леся Никитюк показала, как выглядит до и после макияжа: фото

Телеведущая попросила подписчиков выбрать, какое фото лучше

вторник, 26 ноября 2019, 11:10
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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно похвасталась фигурой в купальнике, продемонстрировала свое beauty-перевоплощение.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала коллаж из двух снимков. На первом фото Леся запечатлена до того, как нанесла косметику на лицо, на втором - с "боевой раскраской". "Добрейшее утро. Какая лучше? Голосуй! 1/2", - поинтересовалась у фанов Никитюк.

Одни поклонники телеведущей пишут, что Леся выглядит потрясающе и без макияжа, и с ним. Другие отдают предпочтение только естественной красоте.

"Обе хороши", "И так и так красотка", "И там и там красавица", "Мне нравится первый вариант! Вы от природы красивая и косметика Вам не особо то и нужны", "Естественность всегда лучше, Леська", "Естественная красота всегда лучше", - пишут комментаторы под постом Никитюк.

  • Ранее свою естественную красоту продемонстрировала Наталья Могилевская. 44-летняя артистка опубликовала "честное" фото, на котором запечатлена без грамма косметики на лице.
  • Также читайте на The Lime, кто из известных украинок охотно делится снимками без макияжа в социальных сетях.

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