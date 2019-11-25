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Леся Никитюк сверкнула фигурой в купальнике для рекламы нового проекта

Объездив более 130 стран, ведущая запустила свой туристический проект

понедельник, 25 ноября 2019, 17:55
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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которую недавно до слез испугал ее коллега Александр Педан, поделилась в сети эффектным фото в купальнике.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок со своей "Ле Маршруткой", в которой колесит по Украине в рамках одноименного туристического проекта. Судя по хештегам под постом, в ближайшем выпуске Никитюк посетит Хмельницкую область.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Объездив более 130 стран в рамках проекта "Орел и Решка", телеведущая решила запустить свой проект "Ле Маршрутка", в котором посещает украинские города на символичной желтой маршрутке "Богдан". На своем пути из города в город Леся Никитюк и ее водитель Богдан Богданович посещают интересные туристические и малоизвестные локации.

  • Ранее телеведущая Леся Никитюк рассказала, что хотела бы изменить в своей внешности. Но в этом бессильны даже пластические хирурги.
  • Также смотрите на The Lime видео жесткого розыгрыша Леси Никитюк, который устроил ее коллега - телеведущий и блогер Александр Педан.

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