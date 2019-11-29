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Как выделиться на праздники: 10 идей маникюра к Новому году 2020

Какой маникюр сделать на Новый год и Рождество

пятница, 29 ноября 2019, 19:00
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Зимние праздники не за горами, и многих модниц уже терзает вопрос "Какой же маникюр сделать на Новый год, чтобы всех удивить?". В этом материале мы расскажем вам о главных трендах зимнего маникюра. И предложим несколько вариантов дизайна ногтей, о которых вы точно ранее никогда не слышали.
Начнем с классики. В этом году снова будут в моде принты со снежинками и сверкающие блестки. Такой маникюр подойдет под любой наряд, от теплого платья до свитера. И, конечно же, это смотрится очень мило и актуально.

Чтобы сделать дизайн более трендовым, можно делать акцент только на одном или нескольких ноготках. Интересным решением будет объемный принт, такого эффекта можно добиться при помощи бусин и камушков.


Отдельного внимания заслуживает выпуклый маникюр. Такой дизайн создается при помощи специального геля. Особенно ярко смотрятся принты в стиле шарфиков и свитеров. Ногти с таким узором точно привлекут внимание ваших знакомых. И будут смотреться очень уютно и стильно.

Самыми популярными цветами этой зимы будут пастельные. Пудровый и золотистый розовый, "детский" голубой, бежевый, нюд, кремовый, кофейный - все эти оттенки можно смело использовать в вашем образе.

Еще одна оригинальная идея - маникюр с прозрачными вставками. Такой дизайн создается только на нарощенных ногтях, но зато смотрится этот эффект просто потрясающе.

Если вы хотите удивить своих знакомых и не боитесь выглядеть слишком броско, можете попробовать маникюр с "пушистым" эффектом. Такой дизайн делается при помощи специальной посыпки из мелких ворсинок.

Также, выбирая зимний дизайн для своих пальчиков, не бойтесь смотреть на темные тона. В этом сезоне они будут не менее актуальными и модными, чем пастель. Синий, фиолетовый, зеленый и черный будут прекрасно смотреться в сочетании со светлыми узорами или блестками.

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