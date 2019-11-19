Как отрастить крепкие ногти: 5 советов специалиста по уходу за руками

Очень часто девушки и женщины разных возрастов хотят отрастить длинные и здоровые ногти, но сталкиваются на пути к этой цели со множеством проблем. А все потому, что не соблюдают 5 главных правил по уходу за руками.
Увлажнение
Масла и кремы для рук и ногтей специалисты придумали не просто так. Этими средствами нужно обязательно пользоваться, если вы хотите, чтобы ваши руки были красивыми и здоровыми.
Кремы для рук бывают разными, на зиму лучше подходят те, которые содержат больше увлажняющих и защищающих веществ. Это обычно сказано на упаковке. Что касается масел, нужно обязательно использовать витаминные масла для ногтей и кутикулы. Купить их можно как в аптеке, так и в обычных магазинах с товарами для гигиены и красоты.
Уход
Нужно тщательно ухаживать за своими ноготками. Убирать кутикулу нужно только специальными деревянными палочками, ногтевые пластины нужно аккуратно подпиливать, чтобы они не трескались и не цеплялись за одежду. Также не стоит слишком сильно и часто полировать ногти, чтобы они не истончались.
Питание
Для хорошего состояния ногтей нужно употреблять как можно больше продуктов, содержащих кальций и витамины А, В, С, D, E. Например, полезными продуктами являются кефир, творог, сыр, рыба, зеленые овощи, цитрусовые, морковь, цветная капуста, говядина, куриное филе. Эти продукты полезны как для ногтей, так и для всего организма в целом.
Отдых
Ногтям обязательно нужно позволять отдохнуть от лака. Под слоем покрытия ногтевая пластина не дышит, даже если на бутылочке с лаком написано, что он пропускает воздух.
Позволять ногтям "дышать" нужно хотя бы раз в несколько недель. В это время надо просто снять все покрытие, сделать ухаживающий маникюр, нанести крем и увлажняющее масло.
Тепло
В холодное время года нужно обязательно носить перчатки или варежки. На холоде кожа рук сильно пересушивается, может начать краснеть, трескаться. То же самое происходит с ногтями. Они могут стать слишком сухими, ломкими и, соответственно, не будут отрастать так, как вам того хочется.
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