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Украинка получила корону на международном конкурсе красоты: фото победительницы

Мероприятие проходило в столице Филиппин

суббота, 30 ноября 2019, 10:16
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33-летняя львовянка Анна Гаврылив победила на международном конкурсе красоты Ms. Summer International 2019, который состоялся в столице Филиппин - Маниле.

Радостной новостью украинка поделилась на своей странице в Facebook, опубликовав несколько ярких снимков с конкурса.

"Победа в конкурсе красоты - это не только о ногах, но и о голове, не только о выходе на подиум, а и обо всем пути "до". Потому что докторами наук становятся не самые умные, лидерами мнений - не самые мудрые, королевами - не самые красивые. А те, что имеют силу идти до конца", - отметила в своем посте победительница.

По словам Анны, на конкурсе она пыталась делать рекламу туристических мест в Украине, рассказала об объектах культурного наследия, спасением которых занимается благотворительный фонд "Спадщина.UA", председателем которого она является.

Конкурс Ms. Summer International создан для популяризации туристических направлений стран, из которых приезжают участницы. Звание присваивается той красавице, которая лучше всего продвигает социальные и культурные кампании своей страны, а также успешно освещает ее туристические направления, природные ресурсы и обычаи.

  • Ранее в Испании на острове Гран-Канария прошел конкурс на звание самых красивых замужних женщин - "Миссис Европа-2019". Победу в номинации Mrs. Mother of Europe-2019 ("Мама Европы") одержала украинка Наталья Тропак.
  • Анастасия Погосова из Николаева одержала победу на международном конкурсе пышной красоты Mrs. Extraordinary of the World, который проходил в Нью-Дели (Индия).

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