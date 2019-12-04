RU  UA

Лайм

Молодая жена Комарова поделилась секретами своей стройной фигуры

Теперь мы знаем, что делает фигуру Александры безупречной

среда, 4 декабря 2019, 11:39
читати статтю українською

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, жена телеведущего Дмитрия Комарова, рассказала, как поддерживает фигуру в форме.

22-летняя красавица написала в Instagram пост, в котором раскрыла секреты своей стройности. Публикацию девушка сопроводила снимком из спортзала. На фото Саша запечатлена в коротком топе и спортивных леггинсах, в одной руке модель держит гантелю, а во второй - бургер.

Что касается основных правил красивого тела Александры, то они довольно просты: девушка придерживается правильного питания и регулярно занимается спортом.

"Как правило, мое утро начинается со стакана теплой воды, а после - овсянка или творог с фруктами/ягодами на завтрак, на обед - овощной салат плюс рыба или белое мясо, вечер - совсем легкий - чаще всего кефир или йогурт. На протяжении дня перекусы - фрукты, орехи, сухофрукты, кофе", - поделилась модель.

При этом девушка может изредка побаловать себя вкусненьким, например съесть бургер или тортик.

"Но вот чтобы тело оставалось подтянутым, спортивным, упругим, мышечным - нужен спорт", - считает Александра. Девушка признается, что пробовала разные направления в спорте, но остановилась на тренажерном зале.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

  • 26 ноября Александра Кучеренко отпраздновала день рождения. Одним из первых с 22-летием девушку поздравил ее любимый муж Дмитрий Комаров, подготовив приятный сюрприз.
  • Ранее Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко показали свое семейное гнездышко. Как видно из фото, интерьер квартиры оформлен в стильных цветах.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Украинка получила корону на международном конкурсе красоты: фото победительницы

Анна Гаврылив из Львова представила Украину на конкурсе Ms. Summer International 2019 и одержала победу.

Как выделиться на праздники: 10 идей маникюра к Новому году 2020

Какой маникюр сделать на Новый год и Рождество

Леся Никитюк показала, как выглядит до и после макияжа: фото

Леся Никитюк опубликовала два фото, на одном она позирует без мейкапа, на втором – с макияжем, и попросила подписчиков выбрать, какое лучше.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: