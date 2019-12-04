Молодая жена Комарова поделилась секретами своей стройной фигуры

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, жена телеведущего Дмитрия Комарова, рассказала, как поддерживает фигуру в форме.

22-летняя красавица написала в Instagram пост, в котором раскрыла секреты своей стройности. Публикацию девушка сопроводила снимком из спортзала. На фото Саша запечатлена в коротком топе и спортивных леггинсах, в одной руке модель держит гантелю, а во второй - бургер.

Что касается основных правил красивого тела Александры, то они довольно просты: девушка придерживается правильного питания и регулярно занимается спортом.

"Как правило, мое утро начинается со стакана теплой воды, а после - овсянка или творог с фруктами/ягодами на завтрак, на обед - овощной салат плюс рыба или белое мясо, вечер - совсем легкий - чаще всего кефир или йогурт. На протяжении дня перекусы - фрукты, орехи, сухофрукты, кофе", - поделилась модель.

При этом девушка может изредка побаловать себя вкусненьким, например съесть бургер или тортик.

"Но вот чтобы тело оставалось подтянутым, спортивным, упругим, мышечным - нужен спорт", - считает Александра. Девушка признается, что пробовала разные направления в спорте, но остановилась на тренажерном зале.

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