Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа: 53-летнюю актрису осыпали комплиментами

Народная артистка Украины Ольга Сумская относится к тем звездам, которые не боятся показываться перед поклонниками без прикрас. Фото без макияжа можно часто увидеть в ее микроблоге.

А новые "честные" фотографии 53-летней актрисы буквально поразили ее фанатов. Ольга крупным планом показала свое лицо, на котором нет ни грамма косметики. И несмотря на то, что артистка не спала всю ночь - она выглядит прекрасно.

"Друзья, а что лучше от бессонницы? Во время представления в Сумах меня угостили кофе с коньяком... ночь не спала.. Может что-то подсыпали? Но удивительно невыспавшейся не выгляжу утром", - прокомментировала публикацию актриса.

Поклонники принялись делиться своими рецептами от бессонницы, а также делать комплименты Ольге, отмечая, как она молодо выглядит для своего возраста.

"Вы очень очень красивая женщина и даже без грамма косметики", "100% в прошлых жизнях была колдуньей! Разве можно быть такой красивой и без макияжа", "Без мейка вы очень красивая, очень молодо выглядите, как девочка", "Как девочка, супер", - восхищаются комментаторы.

Ранее Ольга Сумская поделилась шокирующей историей появления на свет второй дочери Анны. Девочка родилась недоношенной, а сама актриса чуть не умерла.

Также актриса призналась, что часто становилась заложницей своей эффектной внешности, а однажды из-за своей красоты даже лишилась роли.

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