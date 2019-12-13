Бывшая Кличко решилась на кардинальные перемены во внешности: как сейчас выглядит Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери, бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко, кардинально сменила имидж. Актриса предпочла длинным волосам дерзкую стрижку, а пшеничному цвету - пепельно-русый оттенок.

Фото нового образа девушка опубликовала на своей странице в Twitter. На снимке видно, что Панеттьери сделала короткую прическу пикси с выбритыми висками.

"Моя внутренняя Кирби", - подписала снимок Хайден, сделав отсыл к фильму "Крик 4", в котором у ее персонажа Кирби Рид была похожая стрижка.

Что сподвигло ее на такие радикальные перемены, актриса не уточнила. Возможно это связано с тем, что Панеттьери решила начать новую жизнь с Брайаном Хикерсоном, к которому вернулась после громкого скандала.

Напомним, что весной этого года стало известно, что возлюбленный Хайден Панеттьери Брайан Хикерсон жестоко ее избил. Ему было запрещено приближаться к бывшей Кличко ближе, чем на 90 метров. Казалось бы, после такого о продолжении отношений даже речи не может быть, но недавно западные СМИ сообщили, что они снова стали встречаться.

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