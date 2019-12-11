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Анита Луценко снова экспериментирует со своей внешностью: на этот раз она кардинально сменила цвет волос

Перед праздниками спортсменке захотелось ярких оттенков

среда, 11 декабря 2019, 18:10
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Ведущая шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ Анита Луценко продолжает экспериментировать со своей внешностью. Недавно фитнес-тренер продемонстрировала, что избавилась от каре, сделав короткую стрижку. А сегодня показала, что перекрасилась в розовый.

Фото с новым цветом волос спортсменка опубликовала на личной странице в Instagram. Снимок Анита оставила без подписи, лишь сопроводила его смайликом в виде цветочка розового цвета.

Подписчики принялись бурно обсуждать обновленный образ Аниты. Большинству такие изменения пришлись по душе. Розовая шевелюра также понравилась и коллегам-знаменитостям - телеведущей Наде Матвеевой и певице Вере Брежневой.

"Как мне нравится", "Ты прекрасна", "Очень круто", "Мне нравится, интересный цвет", "Прям весну напомнили", "Вот это вау", "Круче, чем белый", "Бомбезный цвет волос", "Настроение сакура", - пишут комментаторы.

  • Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлена с новым цветом волос - неожиданно для поклонников блондинка перекрасилась в розовый.
  • Моника Беллуччи решилась на радикальные перемены во внешности. 54-летняя кинозвезда сменила фирменные кудри на короткую стрижку боб-каре.

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