Не могу поверить, что сделала это: Алена Шоптенко решилась на смену имиджа

Украинская танцовщица Алена Шоптенко перед Новым годом решилась на перемены во внешности. Хореограф распрощалась со своими длинными локонами, которые долгое время были ее визитной карточкой.

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram, прикрепив к посту фотографии, сделанные в салоне красоты. Судя по снимкам, Алена сделала удлиненное каре.

"Я не могу поверить, что сделала это! 32 года я ходила только с длинными волосами! Когда я была подростком, мне не разрешала стричься мама, и это приводило к конфликтам, ведь дух противоречия и жажда экспериментов со своей внешностью зашкаливали. Плюс было крайне неудобно делать прически на турниры по бальным танцам с волосами ниже попы. В 16 лет я все-таки подрезала кончики, и мои волосы, избавившись от веса, резко подскочили и стали кудрявиться. Так, еще 10 лет я проходила с пышной кудрявой шевелюрой", - рассказала Шоптенко.

Алена призналась, что совершенно не жалеет о том, что тогда послушала маму и не сделала стрижку. "Длинные волосы были моей визитной карточкой много лет", - отметила танцовщица.

В конце поста хореограф объяснила, зачем сейчас обрезала свои локоны.

"После беременности и структура волос, и их состояние изменилось, поэтому я наконец-то решилась поменять прическу", - призналась Алена.

Ведущая шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ Анита Луценко продолжает экспериментировать со своей внешностью. Недавно фитнес-тренер продемонстрировала, что избавилась от каре. А на днях показала, что перекрасилась в розовый.

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