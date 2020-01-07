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Как восстановить кожу лица после недели праздников: 4 простых совета косметолога

Как быстро привести в порядок кожу после праздничного марафона

вторник, 7 января 2020, 19:00
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Зимой мы отмечаем целую серию различных праздников. Но праздники - не только время подарков и приятных встреч. Также в этот период мы часто переедаем, злоупотребляем алкоголем, нарушаем режим сна. Все это негативно сказывается на коже. В этом материале мы расскажем вам, как легко и быстро привести в порядок лицо после праздничных гуляний.

Во-первых, нужно постараться отказаться от вредных продуктов. Конечно, всем хочется доесть остатки праздничных салатов. Но все-таки стоит постепенно возвращаться в нормальный режим питания. Добавьте в рацион фрукты и овощи, постарайтесь отказаться от майонеза, выпечки, жирной и жареной еды.

Также нужно помнить о том, что в день обязательно стоит выпивать хотя бы 3-4 стакана обычной воды без газа. Это поможет быстрее вывести из организма все вредные вещества. Также вода избавит вас от отеков и поможет коже вернуться в тонус.

Чтобы кожа лица была более упругой и сияющей, употребляйте как можно больше продуктов, которые содержат витамин С. Например, апельсины, мандарины, грейпфруты, капусту, авокадо, зелень. Это поможет омолодить лицо и заодно поддержит ваш иммунитет.

Ну и, конечно же, для кожи очень важен спорт. Чем более активный образ жизни вы будете вести, тем больше ваша кровь будет насыщаться кислородом. Физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и стабилизируют давление. А это, в свою очередь, напрямую влияет на тонус и цвет кожи лица.

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