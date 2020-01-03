RU  UA

Лайм

Как компенсировать последствия новогоднего стола - 3 простых упражнения на 15 минут в день

Как быстро привести себя в форму после праздника

пятница, 3 января 2020, 19:00
читати статтю українською

В праздничные дни многие любят как следует полакомиться различными вкусностями. И очень часто это потом не лучшим образом сказывается на фигуре. Чтобы вам было проще избавиться от лишних сантиметров, которые появились после праздничных угощений, мы собрали простые и эффективные упражнения для похудения в домашних условиях.

Первое упражнение - приседания. Они не только помогут подкачать ягодицы и ноги, но и поспособствуют улучшению кровообращения. А это, в свою очередь, уменьшит отечность и запустит процесс сжигания лишних жиров. Чтобы грамотно выполнять приседания, нужно следить за коленями. Они не должны заходить за носки. Также следует держать спину максимально ровно и приседать как можно ниже. Повторять упражнение нужно от 10 до 20 раз, делая 3-4 подхода.

Следующее упражнение - планка. Примите упор лежа на ровных руках или на локтях, как вам удобнее. Следите, чтобы ваша спина была ровной, живот не провисал. Если тяжело, можно по очереди опираться то на одно, то на второе колено. Стоят в планке нужно как можно дольше, пока чувствуете, что еще можете держаться. Повторять упражнение нужно 3-4 подхода.

Третье упражнение для быстрого сброса нежелательных сантиметров - бег на месте. Включите любимую музыку и бегите. Также можно бегать по комнате. Расстояние тут не играет роли, поэтому это упражнение можно выполнять где угодно. Важно как можно выше поднимать колени, бежать с ровной спиной и стараться напрягать мышцы живота и рук. Выполнять упражнение можно сколько угодно, пока у вас хватает сил и настроения.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймLifestyle
Теги:

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Вкусная кутья на Рождество за 30 минут: простой рецепт и советы приготовления

Как быстро приготовить традиционное праздничное угощение

Каким будет год Металлической крысы: 5 громких предсказаний на 2020-й

Узнайте, что вас ждет в новом году

Готовим легкий картофельный крем-суп и разгружаемся после Нового года

Идеальный рецепт для разгрузки организма после праздника

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: