Как компенсировать последствия новогоднего стола - 3 простых упражнения на 15 минут в день

В праздничные дни многие любят как следует полакомиться различными вкусностями. И очень часто это потом не лучшим образом сказывается на фигуре. Чтобы вам было проще избавиться от лишних сантиметров, которые появились после праздничных угощений, мы собрали простые и эффективные упражнения для похудения в домашних условиях.

Первое упражнение - приседания. Они не только помогут подкачать ягодицы и ноги, но и поспособствуют улучшению кровообращения. А это, в свою очередь, уменьшит отечность и запустит процесс сжигания лишних жиров. Чтобы грамотно выполнять приседания, нужно следить за коленями. Они не должны заходить за носки. Также следует держать спину максимально ровно и приседать как можно ниже. Повторять упражнение нужно от 10 до 20 раз, делая 3-4 подхода.

Следующее упражнение - планка. Примите упор лежа на ровных руках или на локтях, как вам удобнее. Следите, чтобы ваша спина была ровной, живот не провисал. Если тяжело, можно по очереди опираться то на одно, то на второе колено. Стоят в планке нужно как можно дольше, пока чувствуете, что еще можете держаться. Повторять упражнение нужно 3-4 подхода.

Третье упражнение для быстрого сброса нежелательных сантиметров - бег на месте. Включите любимую музыку и бегите. Также можно бегать по комнате. Расстояние тут не играет роли, поэтому это упражнение можно выполнять где угодно. Важно как можно выше поднимать колени, бежать с ровной спиной и стараться напрягать мышцы живота и рук. Выполнять упражнение можно сколько угодно, пока у вас хватает сил и настроения.

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