RU  UA

Лайм

Как приготовить дома прохладный айран и спасти себя на утро после Нового года

Быстрое и вкусное средство от похмелья своими руками

среда, 1 января 2020, 08:02
читати статтю українською

Айран - разновидность кефира у тюркских, северокавказских, южнокавказских, балканских и турецких народов. Этот напиток прекрасно тонизирует и моментально снимает симптомы похмелья. Поэтому, если в новогоднюю ночь вы немного переборщили с выпивкой, это средство вам точно поможет вернуться в строй.

Итак, для приготовления айрана вам понадобятся следующие ингредиенты: кефир (1 стакан), вода газированная (1 стакан), зелень (по вкусу), соль (по вкусу), соленый огурец (1 шт.).

Шаг 1: Кефир нужно смешать с газированной водой и дать настояться несколько минут, чтобы ушли лишние пузырьки.

Шаг 2: Зелень тщательно промыть, промокнуть и мелко нарезать острым ножом.

Шаг 3: Соленый огурец разрезать на несколько частей, если вы будете использовать блендер. Если же вы делаете айран своими руками, натрите огурец на мелкой терке.

Шаг 4: Кефир с водой, специи, зелень и нарезанный огурец нужно отправить в глубокую емкость и измельчить блендером до образования однородной массы. Если вы готовите напиток без блендера, смешайте кефир, воду, специи и огурец и пропустите все через мелкое сито или марлю, чтобы убрать комочки. Затем добавьте зелень, перемешайте.

Шаг 5: Для лучшего эффекта айран следует отправить в холодильник на 15 минут. Но также можно просто добавить в напиток несколько кубиков льда.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Потерявшая мать американка получила 36 кг подарков от Билла Гейтса: фото

Билл Гейтс стал Тайным Сантой на Reddit и подарил незнакомой девушке большую коробку оригинальных подарков

Что нельзя делать на Новый год: 10 популярных и странных поверий

Необычные традиции и запреты для празднования Нового года

Рецепт запеченного картофеля с беконом и сыром - легко и вкусно украшаем новогодний стол

Как просто и быстро приготовить угощение на праздник

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: