Как приготовить дома прохладный айран и спасти себя на утро после Нового года

Айран - разновидность кефира у тюркских, северокавказских, южнокавказских, балканских и турецких народов. Этот напиток прекрасно тонизирует и моментально снимает симптомы похмелья. Поэтому, если в новогоднюю ночь вы немного переборщили с выпивкой, это средство вам точно поможет вернуться в строй.

Итак, для приготовления айрана вам понадобятся следующие ингредиенты: кефир (1 стакан), вода газированная (1 стакан), зелень (по вкусу), соль (по вкусу), соленый огурец (1 шт.).

Шаг 1: Кефир нужно смешать с газированной водой и дать настояться несколько минут, чтобы ушли лишние пузырьки.

Шаг 2: Зелень тщательно промыть, промокнуть и мелко нарезать острым ножом.

Шаг 3: Соленый огурец разрезать на несколько частей, если вы будете использовать блендер. Если же вы делаете айран своими руками, натрите огурец на мелкой терке.

Шаг 4: Кефир с водой, специи, зелень и нарезанный огурец нужно отправить в глубокую емкость и измельчить блендером до образования однородной массы. Если вы готовите напиток без блендера, смешайте кефир, воду, специи и огурец и пропустите все через мелкое сито или марлю, чтобы убрать комочки. Затем добавьте зелень, перемешайте.

Шаг 5: Для лучшего эффекта айран следует отправить в холодильник на 15 минут. Но также можно просто добавить в напиток несколько кубиков льда.

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