Как не прогадать с макияжем на День святого Валентина: 6 полезных советов к празднику

Скоро февраль, а значит приближается самый романтичный праздник года - День святого Валентина. В этом материале мы поделимся с вами советами специалиста о том, как сделать идеальный макияж, чтобы быть самой красивой и стильной 14 февраля.

Минимализм

Романтичный праздник редко обходится без свидания. Если вас ждет ужин с вашим возлюбленным, отдайте предпочтение минимализму в косметике. Не нужно наносить большое количество различных средств. Так вам будет проще подготовиться, ваш образ будет выглядеть естественно и привлекательно, и вам не придется постоянно поправлять косметику во время приятного вечера.

Аккуратность

Обязательно обратите внимание на аккуратность выполнения вашего макияжа. Если вас ждут романтичные разговоры, поцелуи прочие приятные моменты, ваш избранник окажется достаточно близко к вашему лицу. И сможет заметить все неточности, которые вы допустите. Поэтому следите за тем, чтобы все было хорошо растушевано и нанесено.

Акцент на деталях

Для Дня святого Валентина лучше выбрать макияж с акцентом. Например, вы можете немного подчеркнуть глаза, сделав аккуратные стрелки. Или нанести немного блеска на губы, чтобы привлечь внимание к этой зоне лица. Но не стоит использовать помаду с сильным пигментом, чтобы не пришлось постоянно ее поправлять.

Немного блеска

Хорошей идеей будет использование небольшого количества блесток. Их можно нанести в уголки глаз, на веко или на губы. Также можно использовать хайлайтер под бровью, на скулах и над верхней губой.

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Свежесть и натуральность

Лучше всего будет смотреться натуральный и свежий макияж. Используйте легкую тональную основу, освежающие средства (консилер, хайлайтер). Нанесите на яблочки щек немного румян. Это сделает образ романтичным и милым.

Стойкость

И последний важный штрих - подумайте о том, чтобы ваш макияж был достаточно стойким. Если вас ждет романтичное свидание, ваша косметика может оказаться в зоне риска. Вы ведь не хотите, чтобы после страстного поцелуя весь ваш мейкап остался на лице вашего возлюбленного?

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