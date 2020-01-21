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Чем порадовать ее на День святого Валентина: 10 приятных подарков для девушки

Что подарить женщине на День влюбленных

вторник, 21 января 2020, 19:00
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Совсем скоро придет февраль, а вместе с ним и праздник всех влюбленных - День святого Валентина. Мы собрали десятку лучших вариантов подарков для девушек в этом материале, чтобы вы могли выбрать самый интересный, приятный и оригинальный из них.

Начнем с романтики. Вы можете устроить романтический вечер для своей половинки. Это можно организовать в каком-то кафе или ресторане, или же прямо у вас дома. Также можно арендовать номер в отеле или снять квартиру с красивым интерьером и видом из окна. Немного свечей, хорошее вино и вкусный ужин станут отличным подарком на День влюбленных.

Если вы хотите побаловать вашу избранницу чем-то красивым, подарите ей украшение. Тут есть несколько вариантов подарка. Вы можете подарить ей симпатичные сережки, какой-то оригинальный кулон или же красивое колечко. Кстати, колечко может быть не простым, а помолвочным. Ведь почему бы не сделать предложение 14 февраля?

Хорошим подарком на романтичный праздник может стать сертификат из магазина нижнего белья. Позвольте вашей даме почувствовать себя красивой и сексуальной. Девушка сможет пойти за покупкой сама, или же попросить вас составить ей компанию. И выбрать что-то интересное на свой вкус.

Если говорить о более практичных подарках, можно рассмотреть вариант покупки симпатичной пижамки. Красивый комплект домашней одежды наверняка понравится любой девушке. Также можно подумать о том, чтобы подарить сертификат на какое-то романтичное развлечение для двоих - полет на воздушном шаре, поездку на лошадях, поход на массаж и так далее.

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Для любительниц сладкого отличным подарком может стать бокс с различными конфетами. Туда можно положить множество разных вкусностей и трогательную записку. Ну а в том случае, если ваша избранница давно устала от быта и работы, позвольте ей отдохнуть. Подарите поездку на двоих в какое-то красивое место. Или же просто снимите номер в красивом отеле, закажите доставку еды, включте ее любимый фильм и проведите праздник вдали от всех проблем и забот.

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