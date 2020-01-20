Готовимся ко Дню святого Валентина: 10 простых, но креативных подарков парню

Совсем скоро наступит февраль. А это значит, что не за горами самый роматничный праздник года - День святого Валентина. Вы уже знаете, что подарить своему возлюбленному? В этом материале мы собрали самые оригинальные и интересные варианты подарков, чтобы вам было проще выбрать самый лучший из них.

Для начала нужно сказать следующее: девушки, пожалуйста, забудьте про носки, пенки для бритья, трусы и прочие подобные подарки. Это те вещи, которые любой мужчина покупает себе сам. Конечно, если ваш любимый хочет какие-то конкретные забавные носки, вы можете смело реализовать это желание. Но, если вы просто не придумали ничего лучше, не стоит выбирать самые банальные варианты.

Гораздо больше парень обрадуется новому галстуку, красивому ремню или какому-то оригинальному браслету. Это украшение наверняка пригодится для особых случаев. К тому же, вы можете попросить вашего избранника надеть этот аксессуар на романтическое свидание в честь Дня влюбленных.

Кстати о свиданиях, отличным подарком для парня может стать романтический вечер. Да, не только девушки любят сюпризы и романтику. Мужчинам тоже приятно чувствовать заботу, энтузиазм и видеть какую-либо инициативу. Если вы пригласите вашего парня в кафе, закажете красивый столик и наденете нарядное платье, он наверняка это оценит. Кстати, то же самое можно организовать и дома, в более уединенной и интимной обстановке.

Для желающих немного схитрить и побаловать подарком не только мужчину, но и себя, неплохим вариантом может быть комплект белья. Нижнего или постельного. Оба варианта можно как-то красиво презентовать за бокалом шампанского и чем-то вкусненьким. Не бойтесь вести себя чуть более сексуально и раскованно, чем обычно. В конце концов, День влюбленных создан для романтики, так позвольте же ей случиться!

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Отвлекаясь от пикантных подарков, можно подумать о чем-то более спокойном, но не менее полезном и приятном. Если вы знаете, какую музыку предпочитает ваш избранник, подарите ему билет на концерт. Также можно купить билеты в кино, театр и другие подобные места. Это будет хорошим поводом провести вместе интересный вечер.

Если ваш мужчина любит поиграть в компьютерные игры, подарите ему онлайн-сертификат на покупку чего-то новенького из этой сферы. На различных игровых интернет-сервисах можно приобрести подписку, по которой позже адресат подарка сможет купить игру на свой вкус, используя указанный код или же свой логин и пароль.

Ну а в том случае, если вы - семейная пара, которая устала от детских криков, постоянного присутсвия родственников, работы, домашних забот и прочих ежедневных раздражителей, отправляйтесь на выходные куда-то вдвоем. Можно как поехать в небольшое путешествие на автобусе или поезде, так и просто снять номер в отеле. Чтобы провести вечер в объятиях друг друга, заказав пиццу и включив любимое кино.

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