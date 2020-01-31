Все говорят о новинках корейской косметики: 10 новинок, которые станут хитами

Корейская косметика давно начала прорываться в рейтинги лучших брендов по всему миру. А все дело в том, что местные умельцы не боятся интересных и оригинальных решений. И не спешат задирать цены. В этом материале мы расскажем вам про 10 новинок корейской уходовой и декоративной косметики, которые наверняка не оставят вас равнодушными.

Тинты. Эти малыши давно покорили мировой бьюти-рынок, и вот в 2020 году они снова вырываются в топы косметических трендов. И не удивительно. Ведь маленький флакончик тинта может быть одновременно и помадой для губ, и румянами и тенями для глаз. К тому же, тинты очень легко наносить, так как делать это можно просто при помощи подушечек пальцев.

Фломастер для волос. Этот продукт пригодится тем, у кого имеются заметные залысины, или же тем, кто не успел вовремя покрасить корни. Фломастером легко пользоваться, достаточно просто зарисовать желаемую область подходящим цветом. Средство наверняка понравится и мужчинам, которые хотят, чтобы их борода выглядела гуще и выразительнее.

Тени-клей. Это средство создано специально для людей с нависшим веком. Небольшое количество продукта нужно нанести на верхнее веко, затем при помощи специальной лопатки немного придержать кожу, чтобы тени успели застыть. Производители утверждают, что эффект от такого клея держится весь день, при условии правильного нанесения.

Очищающий карандаш. Можно сказать, что это своеобразное мягкое мыло в стике. При нанесении на кожу оно превращается в легкий крем, который хорошо и бережно очищает и легко смывается обычной водой. Удобство этого продукта в его упаковке, ведь такое средство для умывания точно не разольется в сумочке, и поэтому его очень удобно носить с собой.

Гидрогелевая маска в спрее. Такую маску не нужно смывать, производитель даже утверждает, что ее можно наносить на макияж. Она не создает эффекта пленки, хорошо увлажняет, освежает лицо. Чтобы нанести средство, нужно просто распылить его, закрыв глаза, и дождаться высыхания в течение 15-20 секунд.

Тканевые маски со шприцами. В пакете находятся тканевая маска и шприц с увлажняющей эмульсией. Перед использованием нужно вставить шприц в специальное отверстие, выдавить содержимое в упаковку, немного помять пакет, чтобы маска пропиталась. И после этого нанести тканевую маску на лицо, как обычно. Почему это удобно? Потому что вы можете контролировать количество вещества в маске. И даже использовать один шприц для нескольких процедур.

Кремы с экстрактом морской звезды. Они улучшают регенерацию и прекрасно омолаживают. Производители утверждают, что используют для создания продукции только тех звезд, которых в любом случае уничтожили бы для поддержания экологии (в больших количествах морские звезды представляют опасность для коралловых рифов и моллюсков).

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Средства со слизью улиток. Это вещество содержит гиалуроновую кислоту и коллаген, а потому отлично омолаживает и тонизирует кожу.

Ферментированные дрожжи. Кто бы мог подумать, что этот продукт - отличный источник пептидов, протеинов, аминокислот и нуклеиновых кислот? А ведь именно так и есть. Дрожжи (только специальные, а не пищевые) помогают бороться с пигментацией, стабилизируют выработку себума и сужают поры.

И последняя необычная новинка в нашем списке - растительная плацента. Да, так бывает. Все дело в том, что у растений, как и у людей, есть запас стволовых клеток. Именно они используются для ухода за лицом, ведь содержащиеся в них вещества помогают снимать воспаления, разглаживать морщинки и глубоко увлажнять.

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