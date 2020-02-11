Как укрепить волосы без химии: 4 простых маски для роста и питания

Хотите укрепить свои волосы, но не горите желанием тратить кучу денег на маски из магазинов? Или предпочитаете натуральные продукты вместо различной заводской химии? Мы знаем, что вам предложить. В этом материале мы собрали самые действенные и полезные маски для волос, которые можно сделать своими руками.

Начнем с обычного кокосового масла. Оно продается как в различных косметических магазинах, так и в аптеках. Важно обратить внимание на состав, так как недобросовестные продавцы часто продают под видом кокосового масла различные смеси (помните, что в составе не должно быть ничего, кроме самого масла).

Как наносить? Очень просто - кокосовое масло нужно нанести на волосы по всей длине перед мытьем головы. Важно подержать маску как можно дольше, минимальное время воздействия - 40 минут. Также можно укутать волосы полотенцем, чтобы ничего не испачкать и позволить теплу максимально раскрыть полезные свойства маски.

Смывать кокосовое масло нужно шампунем несколько раз, после чего следует использовать любой бальзам для волос. Вы удивитесь, какими мягкими и блестящими станут ваши волосы после использования этого средства.

Следующее средство - маска с горчицей для роста волос. Горчица хорошо стимулирует кровообращение, за счет этого волосяные луковицы лучше напитываются кровью и активнее работают. Соответственно, ваши волосы начнут расти быстрее. Как наносить? Смешайте небольшое количество горчичного порошка с вашим бальзамом для волос, нанесите на чистые волосы и подержите минут 15-20. Затем смойте теплой водой.

Но помните, что приток крови провоцируется жгучими свойствами горчицы. Поэтому добавляйте небольшое количество горчичного порошка, чтобы не получить ожег. Также при сильном жжении или покраснении маску рекомендуется сразу же смыть.

Третья маска - маска с лимонным соком и медом. Эта маска хорошо укрепляет волосы, а блондинкам еще и помогает поддерживать красивый оттенок благодаря осветляющим свойствам лимонного сока.

Как наносить? Растопите столовую ложку меда в микроволновке (если мед жидкий, этот шаг можно пропустить), добавьте одну чайную ложку лимонного сока. Затем добавьте эту смесь в ваш бальзам для волос, или нанесите на волосы отдельно. Наносить нужно на 20-30 минут перед мытьем, так как мед нужно будет тщательно смыть.

И последнее отличное средство для волос, которое можно легко сделать своими руками - тоник из отвара ромашки и мяты. Его можно налить в бутылочку с распылителем и просто использовать в течение дня, чтобы освежить волосы и придать им красивый блеск и приятный запах. Или же можно добавить в любой шампунь, бальзам или маску.

Как наносить? Просто залейте кипятком мяту и ромашку и дайте настояться одну ночь. Затем добавляйте отвар в любое средство или используйте отдельно. Этот продукт полностью безопасен (если у вас нет аллергии на компотенты), поэтому наносить можно любое количество раз. Смывать отвар нужно только в том случае, если вы используете его с другими смываемыми средствами. Например, в составе бальзама, шампуня или маски.

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