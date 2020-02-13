Можно ли спать с мокрыми волосами? Что из ответов миф, а что правда

Как вы думаете, можно ли ложиться спать с мокрыми волосами? А долго ходить с полотенцем на голове? В этом материале мы расскажем вам, что думают по этому поводу эксперты. И по пунктам объясним, как правильно сушить волосы, чтобы они были красивыми и здоровыми.

Можно ли спать с мокрыми волосами

Для начала ответим на главный вопрос - можно ли спать с мокрой головой? Нет, нельзя. Почему? Потому что мокрые волосы гораздо проще повредить. Они легче путаются, ломаются и так далее. Когда вы спите с мокрыми волосами, локоны спутываются, заламываются. После этого они могут начать сечься, потерять блеск и даже начать выпадать. Также ни в коем случае нельзя расчесывать мокрые волосы, чтобы не навредить им и не спровоцировать их ломкость.

Разумеется, ничего страшного не произойдет, если вы один раз ляжете спать с мокрой головой. Но в том случае, если это войдет у вас в привычку, состояние шевелюры может сильно пострадать.

Можно ли ходить в полотенце

По упомянутой выше причине не рекомендуется долго ходить с влажным полотенцем на голове. Под весом мокрой ткани волосы могут начать ломаться, рваться и ослабевать. Также вы рискуете простудиться, причем простудить вы можете не только себя целиком, но и свои волосяные луковицы. Они станут слабыми, замедлится рост волос, прическа станет тусклой и безжизненной.

Можно ли позволять волосам высыхать самостоятельно в течение дня? Да, это разрешено. Но помните, что не стоит сильно тереть волосы полотенцем. И ходить с влажной прической слишком долго.

Как правильно сушить волосы

Идеальный вариант сушки следующий: дать волосам немного подсохнуть самостоятельно, после чего досушить их феном на низкой температуре. Поток воздуха должен быть направлен вниз, по направлению роста волос. Во время сушки феном волосы можно аккуратно расчесывать, без резких рывков и сильного натяжения.

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