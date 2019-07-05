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Катя Осадчая похвасталась роскошным приобретением за 3 с лишним млн гривен

Знаменитость показала в соцсети фотографии нового автомобиля

пятница, 5 июля 2019, 16:00
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Украинская телеведущая Катя Осадчая, звезда проекта "Світське життя", похвасталась новым роскошным автомобилем Jaguar, который приобрела в салоне.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала снимки черного седана премиум-класса стоимостью в 3 с лишним млн гривен.

"То ли с годами, то с опытом. Приходит время пересесть на большой седан. Немного необычно, но очень комфортно", - написала под снимком знаменитость.

К своему посту Осадчая также приложила фото официального письма от представителей бренда, в котором ее поздравили с присоединением к "семье" торговой марки.

В комментариях фолловеры ведущей также поздравили ее с успешным приобретением и пожелали удачи на дорогах.

На сегодняшний день цены седана в автосалонах стартуют от 99,8 тыс. евро (3,5 млн гривен).

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