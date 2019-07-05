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Нам запретили: гостья на свадьбе Регины Тодоренко в Италии раскрыла любопытный факт

Вот почему мы видели так мало фотографий в сети

пятница, 5 июля 2019, 12:47
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Гостям на свадьбе украинской ведущей Регины Тодоренко и ее мужа Влада Топалова в Италии запретили снимать и выкладывать фотографии жениха и невесты в соцсети.

Об этом в личных Instagram-сториз рассказала телеведущая Мария Ивакова, также гостья пышного торжества в Сорренто.

"Все красивые сидят и ждут жениха и невесту. Но сегодня мы не будем публиковать их в Instagram, потому что нам запретили", - отметила она.

В комментариях к ролику знаменитость также указала "Увы, никаких феерических фото свадьбы Регины и Влада".

Сами жених и невеста также ограничились лишь несколькими снимками. Позже в сети появились короткие видео, на которых запечатлены клятвы супругов, их первый танец и прочее.

Свои отношения пара официально оформила еще в октябре прошлого года, а сейчас решила отметить это событие в кругу друзей. Праздновать свадьбу супруги решили на протяжении трех дней.

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