Лайм

Голосование за лучший ресторан Киева

"Мисс Украина" вышла замуж за миллиардера в Москве - там она держит ресторан и ведет собственное шоу

До переезда в Москву девушка жила обычной жизнью в Киеве

понедельник, 8 июля 2019, 17:16
читати статтю українською

Украинская модель Ольга Клименко, обладательница титула "Мисс Блонд Украина-2013", вышла замуж за российского миллиардера, владельца торговой компании "Дикси" Игоря Кесаева.

Как пишет Super, на сегодняшний день 52-летний Кесаев занимает 35 место в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes. В свою очередь, уроженка Житомира охотно взяла фамилию супруга и уже обзавелась бизнесом в Москве.

В одной 340-метровых башен "Меркурий Сити Тауэр" в "Москва-Сити" расположился ресторан новой супруги олигарха. Более того, на его канале World Fashion Ольга начала карьеру телеведущей и запустила собственный кулинарный проект.

До переезда в Москву Ольга Клименко жила обычной жизнью: в столице Украины девушка окончила Национальный авиационный университет по специальности "Социология", к числу своих хобби причисляла танцы и пение в караоке.

В 2013 году модель победила на крупном конкурсе красоты "Мисс Блонд Украина" и попала на страницы глянцев. Как девушка познакомилась Игорем Кесаевым - неизвестно.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Если бы "Симпсоны" жилы в России: эксперимент художника устроил фурор в сети

Жуткий ролик собрал более 400 тысяч просмотров лишь за первые сутки

Голос. Діти-5: кто победил в суперфинале

В ночь на 8 июля в эфире канала "1+1" состоялся суперфинал вокального проекта "Голос. Діти-5"

Катя Осадчая похвасталась роскошным приобретением за 3 с лишним млн гривен

Фолловеры поздравили знаменитость с успешной покупкой

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"

Алексей Коган

Меня звали в Крым, догадайтесь, куда они после этого пошли - знаменитый джазмен Алексей Коган
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: