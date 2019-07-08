"Мисс Украина" вышла замуж за миллиардера в Москве - там она держит ресторан и ведет собственное шоу

Украинская модель Ольга Клименко, обладательница титула "Мисс Блонд Украина-2013", вышла замуж за российского миллиардера, владельца торговой компании "Дикси" Игоря Кесаева.

Как пишет Super, на сегодняшний день 52-летний Кесаев занимает 35 место в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes. В свою очередь, уроженка Житомира охотно взяла фамилию супруга и уже обзавелась бизнесом в Москве.

В одной 340-метровых башен "Меркурий Сити Тауэр" в "Москва-Сити" расположился ресторан новой супруги олигарха. Более того, на его канале World Fashion Ольга начала карьеру телеведущей и запустила собственный кулинарный проект.

До переезда в Москву Ольга Клименко жила обычной жизнью: в столице Украины девушка окончила Национальный авиационный университет по специальности "Социология", к числу своих хобби причисляла танцы и пение в караоке.

В 2013 году модель победила на крупном конкурсе красоты "Мисс Блонд Украина" и попала на страницы глянцев. Как девушка познакомилась Игорем Кесаевым - неизвестно.

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