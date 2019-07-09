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После скандала с MARUV в Украине приняли категорическое решение по детскому Евровидению

Прием заявок на участие стартовал в Украине 8 июля

вторник, 9 июля 2019, 11:47
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К участию в детском песенном конкурсе Евровидение не допустят юных вокалистов, которые уже успели выступить в России.

Такое решение, очевидно после скандала с исполнительницей MARUV по итогам национального отбора на конкурс, приняли в НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины), которая является национальным вещателем и определяет правила отборочного этапа. Прием заявок на участие стартовал в Украине 8 июля.

"Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе отбора или отменяет результаты отбора, если участник (сольный исполнитель / группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует ли осуществляет в настоящее время выступления на территории страны - агрессора и/или на оккупированной территории, участвовал в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора", - отмечается в одном из пунктов правил национального отбора.

"В случае несоответствия или нарушения участником настоящего Положения, правил (условий) Международного конкурса, указаний ОАО "НСТУ" во время проведения отбора Оргкомитет имеет право отказать в участии в отборе или прекратить участие в отборе участника в любое время", - также упоминается в правилах.

В целом же в детском нацотборе могут принять участие группы и сольные исполнители, которые являются гражданами Украины или постоянно проживают в Украине. На день проведения финала конкурса (24 ноября 2019) юным артистам должно быть не менее 9 и не более 14 лет. Заявки на участие можно подавать в течение месяца.

Напомним, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, певица MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором - Национальной общественной телерадиокомпанией Украины - артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV. В итоге, не найдя замену певице, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019.

  • В ночь на 8 июля в эфире канала "1+1" состоялся суперфинал вокального проекта "Голос. Діти-5", победителем которого стал участник из Грузии Александр Зазарашвили (команда группы "Время и Стекло"). Лучшего вокалиста сезона зрители традиционно выбирали в прямом эфире путем смс-голосования и звонков.

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