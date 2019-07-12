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Именитый британский режиссер выразил поддержку Олегу Сенцову

Лауреат множества премий стал специальным гостем ОМКФ-2019

пятница, 12 июля 2019, 20:48
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Британский режиссер Майк Ли, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA, который стал в этом году специальным гостем 10-го международного кинофестиваля в Одессе, публично выразил свою поддержку украинскому коллеге Олегу Сенцову. Уже несколько лет его незаконно удерживают в тюрьме Российской Федерации.

О своей поддержке коллеге 76-летний Ли высказался на сцене церемонии открытия ОМКФ-2019, которая прошла 12 июля в Одесском театре оперы и балета.

"Как и все кинематографисты мира, я хочу выразить свою поддержку Олегу Сенцову. Мои мысли, моя любовь сейчас с ним", - отметил режиссер в конце своей речи на сцене.

В ходе церемонии Майк Ли был награжден одесским "Оскаром" - статуэткой "Золотого Дюка". В программе юбилейного фестиваля с 12 по 20 июля покажут ретроспективу фильмов режиссера, а также его свежую картину "Питерлоо" (2018).

"Это большая честь для меня - получить эту награду. Мне очень приятно. Еще приятнее присутствовать на 10 международном фестивале. Огромная честь быть именно в Одессе и получать эту награду в Одессе, потому что это невероятно кинематографический город", - также отметил Ли.

Ведущими церемонии открытия не первый год подряд стали журналисты Янина Соколова и Олег Панюта. Специальным медиапартнером - телеканал "Украина".

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