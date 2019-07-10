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В США умер актер культовых "Людей в черном"

88-летний актер скончался в своем доме в окружении супруги и дочерей

среда, 10 июля 2019, 10:58
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В ночь на 10 июля в возрасте 88 лет скончался американский актер Рип Торн, сыгравший в знаменитом фильме "Люди в черном" шефа спецагентства, агента Z.

О смерти Торна сообщает The Guardian, ссылаясь на его представителя. Актер скончался в своем доме в окружении супруги и дочерей. Причина смерти остается неизвестной.

В кино Рип Торн дебютировал в 1956 году, снявшись в небольшой роли фильма "Куколка". Впереди актера ждала 60-летняя карьера с более чем в 180 ролями. В числе самых известных - "Человек, который упал на Землю", "Кома", "Аэроплан II", "Канадский бекон", "Убрать перископ". Наибольшую популярность ему принесла роль агента Z в картине "Люди в черном".

В 1983 году Торна номинировали на премию "Оскар" как лучшего актера второго плана за роль в фильме "Кросс-Крик". В 1996 году получил премию "Эмми" за роль в комедийном сериале "Шоу Ларри Сэндерса".

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