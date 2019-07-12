В Одессе стартовал юбилейный международный кинофестиваль: фото и главные его события

В пятницу, 12 июля, в самом сердце Одессы открылся 10 ежегодный международный кинофестиваль, он продлится до 20 числа включительно и традиционно будет включать в себя массу культурных мероприятий. Церемония открытия и выход гостей на красную дорожку начались у Одесского театре оперы и балета.

Программа юбилейного фестиваля включила в себя несколько нашумевших премьер, в частности, показ французской ленты "Прекрасная эпоха" Николя Бедоса, которая громко заявила о себе на 72-м кинофестивале в Каннах. Помимо этого насыщенная программа будет включать спецпоказы под открытым небом, тематические выставки, а также мастер-классы от ведущих деятелей в области кино. Специальными гостями в ОМКФ-2019 стали именитые актрисы Роуз Макгоуэн и Катрин Денев, режиссер и лауреат множества премий Майк Ли и другие. The Lime проследил за ходом церемонии и рассказывает о самых интересных ее событиях.

Ведущими церемонии открытия не первый год подряд стали журналисты Янина Соколова и Олег Панюта. Специальным медиапартнером - телеканал "Украина". В числе первых на сцене церемонии выступили вице-премьер Павел Розенко, министр культуры Украины Евгений Нищук и глава госкино Филипп Ильенко. Со сцены Одесского театра оперы и балета троица поздравила город с юбилейным фестивалем, а также вспомнила заключенного в российской тюрьме режиссера Олега Сенцова, а также других политических узников Кремля.

Поддержал Сенцова и британский режиссер Майк Ли, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. В этом году мэтр кинематографа стал специальным гостем фестиваля: "Как и все кинематографисты мира, я хочу выразить свою поддержку Олегу Сенцову. Мои мысли, моя любовь сейчас с ним", - отметил со сцены 76-летний Ли.

В свою завидную коллекцию наград режиссер добавит еще одну статуэтку - "Золотого Дюка": "Это большая честь для меня - получить эту награду. Мне очень приятно. Еще приятнее присутствовать на 10 международном фестивале. Огромная честь быть именно в Одессе и получать эту награду в Одессе, потому что это невероятно кинематографический город", - добавил он.

В программе юбилейного фестиваля с 12 по 20 июля покажут ретроспективу фильмов Майка Ли, а также его свежую картину "Питерлоо" (2018). В целом же в программе ОМКФ-2019 запланировано более 100 кинолент. В числе самых ожидаемых и документальный фильм "Вайншейн", который расскажет о голливудском продюсере Харви Вайнштейне, обвинном в массовых сексуальных домогательствах.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс". Его автор - британский режиссер Урсула Макфарлейн, четырехкратная номинантка на премию BAFTA. В украинский прокат "Вайнштейн" выйдет 22 августа.

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