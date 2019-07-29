Звезде "Квартала" сделали предложение прямо во время шоу: и она сказала "да"

Актрисе Алине Гордиенко, участнице проекта "Женский квартал" студии "Квартал 95", сделали предложение руки и сердца прямо во время шоу в Одессе. И невеста сказала "да".

Об этом Гордиенко рассказала в эмоциональном Instagram-посте, к которому также приложила фотографии с возлюбленным - Романом Блажкевичем.

"Я всегда думала, что буду знать, когда это произойдет и смогу нормально сказать "да". Я точно не ожидала, что через 5 минут после этого выйду на сцену и офигею там во второй раз!" - рассказала Гордиенко.

Актриса поблагодарила проект "Лига смеха", якобы именно там она познакомилась со своим будущим супругом Романом. В свою очередь, Одессу Гордиенко назвала местом, где пишется их совместная история.

Пост актрисы собрал более 2 тыс. лайков. В комментариях фолловеры поздравили пару и пожелали крепких отношений с искренними и взаимными чувствами.

Ранее актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина рассекретила роман с коллегой по цеху - также участником проекта студии "Квартал 95" Improv Live Show Константином Трембовецким.

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