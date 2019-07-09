Лучший мужчина в мире: звезда "Женского Квартала" рассекретила роман с коллегой

Актриса "Женского Квартала" Екатерина Никитина рассекретила роман с коллегой по цеху - также участником проекта студии "Квартал 95" Improv Live Show Константином Трембовецким.

Об отношениях пары стало известно из поста юмористки на личной странице в Facebook. В нем Никитина поздравила возлюбленного с днем рождения, приложив к публикации несколько романтических совместных фото.

"Сегодня особый день! Сегодня, у моего любимого, умного, самого красивого человечека день рождения. Ты невероятный, ты особенный, ты действительно не такой как все!Ты счастье мое. Хочу, чтобы улыбка с твоего лица никогда не исчезала! Желаю быть самым счастливым человеком в мире!И в этом, я тебе помогу. Ты самый лучший мужчина в мире! Мой идеальный, моя вторая половинка", - написала она.

Как пишет ТСН, пара познакомилась в Турции, а по возвращении в Украину продолжила общаться. Уже сегодня звезда "Женского Квартала" признается, что первой обратила внимание на Константина еще год назад.

"Он мне сразу понравился, но тогда я не решилась к нему подойти. И вот за год мы таки познакомились", - рассказала она.

Примечательно, что Никитина - самая молодая участница коллектива, ей 23 года. Что касается Трембовецкого, он старше девушки на 4 года. Ранее был женат, воспитывает сына. В комментариях к посту актрисы фолловеры пожелали паре счастья и крепкой взаимной любви.

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