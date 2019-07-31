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Назван состав жюри Нацотбора на детское Евровидение-2019

Конкурс пройдет в ноябре в польском городе Гливице

среда, 31 июля 2019, 13:52
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Объявлены имена членов жюри Национального отбора на детское Евровидение, которое в этом году пройдет в ноябре в городе Гливице (Польша).

Об этом сказано на сайте "UA:Суспільне" и странице конкурса в Instagram. В этом году выбирать представителя Украины на конкурсе будут певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова, исполнительница Alyosha, певец и композитор Adam, певица и композитор TanyaSha.

Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие вокалисты до 15 лет. В отличие от взрослого конкурса, проведение мероприятия не предоставляется стране автоматически в случае победы ее конкурсанта. Чтобы стать организатором, нужно заблаговременно подавать заявку.

В этом году были поданы заявки из трех стран: Армении, Казахстана и Польши. В декабре 2018 года было объявлено, что конкурс 2019 года пройдет в Польше.

  • К участию в детском песенном конкурсе Евровидение не допустят юных вокалистов, которые уже успели выступить в России. Такое решение, очевидно после скандала с исполнительницей MARUV по итогам национального отбора на конкурс, приняли в НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины), которая является национальным вещателем и определяет правила отборочного этапа.

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