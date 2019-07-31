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В России нашли новый повод пристыдить власть - о пожарах в Сибири высказался даже Леонардо ДиКаприо

Свое беспокойство по этому поводу высказывают и российские знаменитости

среда, 31 июля 2019, 13:37
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Голливудский актер Леонардо ДиКаприо, также известный как активный борец за природу и чистоту окружающей среды, выразил свое беспокойство относительно пожаров в лесах России, реальные масштабы и ущерб которых скрываются государством.

Пост актера в Instagram получил активный отклик русскоязычной аудитории. В комментариях пользователи соцсети благодарят ДиКаприо за беспокойство и ставят звезду Голливуда в пример российским властям.

"Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров, что является признаком климатического кризиса. Гигантские пожары в Гренландии, Сибири и Аляске производят столбы дыма, которые можно увидеть из космоса. Всемирная Метеорологическая Организация заявила, что эти пожары выделили за месяц столько углекислого газа, сколько вся Швеция за год", - написал в своем посте звезда "Титаника".

Менее чем за сутки видео о пожарах, предложенное актером в соцсети, собрало более 900 тыс. просмотров. В комментариях многие выразили беспокойство, жители России - благодарность.

"Даже Лео не безразличны наши пожары, когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?", "Спасибо, Лео! Мы не забудем", "Спасибо большое, прям ЧЕЛОВЕЧИЩЕ", "Спасите Сибирь. Власти бездействуют!" - отметили в комментариях.

Согласно последним данным организации Greenpeace, площадь, пройденная лесными пожарами в этом сезоне, уже превысила 12 млн га - это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары в настоящее время бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. В целом общая площадь территорий, который охвачены лесными пожарами в России, составляет около 3 миллионов гектаров.

Свое беспокойство по этому поводу высказывают и российские знаменитости - пародист Максим Галкин, юморист и певец Семен Слепаков и другие.

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