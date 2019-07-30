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Горит территория размером с Бельгию: появились новые подробности, фото и видео пожаров в России

вторник, 30 июля 2019, 14:22
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Общая площадь территорий, который охвачены лесными пожарами в России, составляет около 3 миллионов гектаров.

Об этом говорится на сайте Авиалесоохраны РФ.

Такая территория приблизительно равна площади Бельгии (3 млн га – 30 тысяч квадратных метров, площадь Бельгии составляет 30 510 квадратных километров).

При этом, по данным организации Greenpeace, площадь, пройденная лесными пожарами в этом сезоне, уже превысила 12 млн га — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары в настоящее время бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

При этом тушат менее 10% площадей лесных пожаров. Остальные возгорания приходятся на так называемые зоны контроля, в которых регионам разрешено не тушить пожары, если затраты на это превышают прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам инфраструктуры.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", масштабные лесные пожары в Сибири сфотографировали с орбитальных спутников.

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Артем Милевский

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