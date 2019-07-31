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Rammstein в центре Москвы потроллили россиян из-за гомофобии: фото

Музыканты слились в поцелуе

среда, 31 июля 2019, 11:22
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Немецкая металл-группа Rammstein отыграла концерт в Москве, где не упустила возможности потроллить россиян. Выступление музыкантов состоялось 29 июля на стадионе "Лужники".

Фотоотчет с концерта появился на официальной странице коллектива в Instagram. На одном из кадров гитаристы группы Пауль Ландерс и Рихард Круспе слились в поцелуе. "Россия, мы любим тебя", - гласит подпись к снимкам. Как известно, россияне отрицательно относятся к представителям секс-меньшинств.

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