Rammstein в центре Москвы потроллили россиян из-за гомофобии: фото

Немецкая металл-группа Rammstein отыграла концерт в Москве, где не упустила возможности потроллить россиян. Выступление музыкантов состоялось 29 июля на стадионе "Лужники".
Фотоотчет с концерта появился на официальной странице коллектива в Instagram. На одном из кадров гитаристы группы Пауль Ландерс и Рихард Круспе слились в поцелуе. "Россия, мы любим тебя", - гласит подпись к снимкам. Как известно, россияне отрицательно относятся к представителям секс-меньшинств.
- Ранее легендарный британский музыкант сэр Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в лицемерии после его высказываниях о секс-меньшинствах. Речь идет об интервью Путина, в котором он заявил, что в РФ никто ничего не имеет против людей из ЛГБТ-сообщества. Музыкант напомнил, что из российской версии фильма "Рокетмен" о его жизни вырезали несколько сцен.
- Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн устроил драку в мюнхенском отеле Bayerischer Hof после прошедшего концерта на олимпийском стадионе.
Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.