Rammstein в центре Москвы потроллили россиян из-за гомофобии: фото

Немецкая металл-группа Rammstein отыграла концерт в Москве, где не упустила возможности потроллить россиян. Выступление музыкантов состоялось 29 июля на стадионе "Лужники".

Фотоотчет с концерта появился на официальной странице коллектива в Instagram. На одном из кадров гитаристы группы Пауль Ландерс и Рихард Круспе слились в поцелуе. "Россия, мы любим тебя", - гласит подпись к снимкам. Как известно, россияне отрицательно относятся к представителям секс-меньшинств.

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