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Alyona Alyona выпустила яркий клип на автобиографический трек "Велика й смішна"

Режиссером видео уже традиционно стал киевский рэпер и клипмейкер DELTA ARTHUR

четверг, 1 августа 2019, 13:32
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Украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) представила фанам новый клип к синглу "Велика й смішна" из ее дебютного альбома "Пушка". Режиссером видео уже традиционно стал киевский рэпер и клипмейкер DELTA ARTHUR.

Для автобиографичного трека певицы он использовал оригинальную технологию захвата движения. Все три с лишним минуты мир за спиной Alyona Alyona кружится под стать строчкам из куплета "закружила колiя". В кадре зрителю открываются различные локации и сцены из жизни исполнительницы: баскетбольная площадка, балетный зал, родное село, полки супермаркета.

Первый полноформатник Alyona Alyona "Пушка" вышел в апреле этого года. В альбом вошли уже известные хиты "Рибки", "Голови", "Вiдчиняй", "Падло". Вскоре после релиза певица выступила в столичном "Зеленом театре", а сегодня готовится к сету на именитом фестивале Sziget в Будапеште.

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