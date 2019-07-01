Хип-хоп-звезда Alyona Alyona решилась на тату в пикантном месте: увидит его только избранный

Украинская хип-хоп-знаменитость Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась с поклонниками в Instagram пикантным фактом о себе. Артистка решилась на личное тату в довольно пикантном месте - на груди.

Об этом исполнительница рассказала в личных Instagram-"сториз", опубликовав фотографию, на которой запечатлен поход к тату-мастеру.

"Есть тату публичные, а есть личные", - указала Alyona Alyona.

Какой эскиз выбрала для этого похода в тату-салон знаменитость, пока не известно. Возможно, об этом поклонники и не узнаю вовсе и тайна откроется лишь избранному. Как к такому решению хип-хоп-звезды отнеслись ее поклонники - тоже можно только гадать, ведь реакцию на "сториз" видит только их автор.

Недавно Alyona Alyona представила новое лирик-видео к песне "Якби я була не я" из своего дебютного альбома "Пушка". Автором анимационного ролика стал украинский художник и аниматор Сашко Даниленко, известный сотрудничеством с группами DakhaBrakha и ТНМК.

Ранее украинская поп-дива Оля Полякова, которая в этом году заняла место за судейским столом проекта "Х-фактор", уже со старта попыталась затмить собой Настю Каменских. Похоже, идея певицы провалилась.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассекретила свой вес. В это трудно поверить, но супруг вполне может провезти ее в ручной клади.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.