Чипсы в день рождения и популярность у хирургов: 10 секретов именинницы Меган Маркл

В воскресенье, 4 августа, жена принца Гарри Меган Маркл отмечает свой день рождения. Герцогине Сассекской исполняется 38 лет. В этом году молодая мама закатывать шумную вечеринку не планирует, а вероятно проведет этот день вместе с мужем и маленьким сыном Арчи.

В день рождения герцогини The Lime раскроет 10 удивительных секретов Меган Маркл о которых вы раньше не слышали.

1. У герцогини Сессекской есть одна давняя привычка. Каждый год, 4 августа, Меган съедает тарелку чипсов и выпивает бокал вина. Эта традиция появилась у нее с детства, когда папа брал к себе на работу, где покупал чипсы и фаст-фуд.

2. Жена принца Гарри обладает невероятной биологической особенностью - прекрасно владеет обеими руками. Меган может одинаково хорошо использовать как правую, так и левую руки.

3. Меган Маркл стала настоящей иконой стиля и красоты. Многие девушки пытаются не только подражать ее стилю в одежде, но и мечтают скопировать ее внешность. Так, например, топ запросов у пластических хирургов возглавила просьба сделать нос как у Меган Маркл.

4. Герцогиня любит играть в "Монополию" и разгадывать головоломки.

5. Первый поцелуй у Меган случился в летнем лагере, когда ей было 13 лет. Его зовут Джошуа Силверстейн и сейчас он профессиональный боксер. Мужчина женат и воспитывает двоих детей.

6. В 13 лет Меган также заработала свои первые деньги. Это было в магазине замороженных йогуртов, куда она устроилась во время каникул.

7. Герцогиня Сассекская на протяжении многих лет грызла ногти. От вредной привычки Маркл избавилась всего пару лет назад.

8. Меган работала моделью на шоу Deal Or No Deal. Суть этого шоу заключается в том, что участнику поочередно предлагается выбрать один из 26 чемоданчиков, в котором, возможно, находится джек-пот. В этом шоу Марк выступала в качестве модели под номером 24 - с пышным шиньоном, накладными ресницами и в коротком платье.

9. Супруга принца Гарри очень любит книги о политике и теологии. Ее любимый автор - Ноам Хомский.

10. Меган Маркл играет на нескольких инструментах - гитаре, барабанах, цимбалах. Она также обладает отличным вокалом, и в школе пела во всех мюзиклах.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри, впервые вышла на публику с новорожденным сыном Арчи Харрисоном. Малышу недавно исполнилось два месяца.

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