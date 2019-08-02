Принц Гарри и Меган Маркл вдруг удалили все подписки в Instagram: и вот почему

Принц Гарри и Меган Маркл, будучи и без того одной из самых обсуждаемых пар мира, дали поклонникам и прессе очередной повод поговорить о себе. Вечером 1 августа пользователи Instagram обратили внимание на то, что с официальной страницы супругов исчезли все их подписки.

Несколькими часами позже герцоги Сассекские объяснили, почему вдруг решили отписаться от всех, за кем следили в соцсети. И их идея очень понравилась фолловерам.

"В августе мы обращаемся к вам за помощью, - написали они в своем свежем посте. - Мы хотим узнать: что для вас значит сила перемен? Каждый месяц мы будем менять список подписок: мы добавляем в свой Instagram-аккаунт профили определенных людей или организаций, на которые нам бы хотелось обратить ваше внимание <...> Это может быть микроблог, который вдохновляет людей становиться лучше, или Instagram-аккаунт, который наполняет каждого оптимизмом и верой в хорошее".

В своем посте принц Гарри и Меган Маркл также предложили фолловерам (а их, к слову, собралось сегодня уже более 9 млн) оставлять в комментариях свои предложения - на кого стоит подписаться герцогам.

Из предложенного списка принц Гарри и Меган Маркл намерены выбрать 15 аккаунтов, а через месяц полностью обновить этот список. Идея супругов показалась интернет-пользователям интересной, и они тут же принялись оставлять свои предложения в комментариях под постом. Как именно герцоги будут разбирать все комментарии - загадка. Наверняка им понадобится помощь, ведь собралось их там на текущий момент уже почти 35 тысяч.

В сети появилось забавное видео 33-летней давности, на котором Елизавета II бегает за непоседой-внуком. Теперь, похоже, мы видели все.

Ранее в Лондоне состоялся торжественный парад, посвященный официальному празднованию 93-го дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт Миддлтон совершили свой первый официальный выход на публику полной семьей - с младшим сыном, принцем Луи. Похоже, малышу-непоседе было откровенно скучно на помпезном мероприятии.

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