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В США умерла писательница и нобелевский лауреат Тони Моррисон

Последний роман писательницы вышел в 2015 году

вторник, 6 августа 2019, 17:25
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В Нью-Йорке на 89 году жизни скончалась американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года Тони Моррисон.

Об этом 6 августа сообщает Associated Press, ссылаясь на информацию издателя Альфреда Нопфа. Как отмечает источник, Моррисон также вошла в историю как первая чернокожая женщина-лауреат именитой премии.

Согласно приведенной информации, смерть настигла писательницу днем ранее - вечером 5 августа. В это время она находилась в местном медицинском центре Монтефиоре.

За годы карьеры Моррисон прославилась также как писательница, которая "в своих полных мечты и поэзии романах оживила важный аспект американской реальности". Ее роман "Возлюбленная" (Beloved, 1987), в котором мать принимает удручающее решение убить своего ребенка ради спасения из рабства, получил в 1988-м Пулитцеровскую премию.

Последний роман писательницы "Боже, храни мое дитя" вышел в 2015 году.

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