RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Кэти Перри выпустила яркий клип к песне Small Talk: его сняла режиссер из Одессы

Ранее режиссер снимала для MONATIK и NK

пятница, 30 августа 2019, 19:22
читати статтю українською

Американская поп-исполнительница Кэти Перри представила в YouTube новый клип к песне Small Talk. Режиссером красочного ролика стала украинка, жительница Одессы Таню Муиньо.

Премьера ролика состоялась на канале артистки 30 августа в 19.00. Видео одновременно посмотрели более 50 тыс. ее фолловеров.

Сегодня на счету Муиньо десятки видеоработ, в том числе клипы для таких гигантов украинской сцены как MONATIK, NK (Настя Каменских), "Время и Стекло". Помимо них режиссер снимала ролики для для Мишель Андраде, группы Braii и других.

Незадолго до премьеры Перри показала еще один ролик - на нем она обсуждает с Муиньо концепцию будущего клипа: "Хочу звездных собак", - говорит певица и просит команду предложить ей на выбор 50 ссылок на Instagram-профили популярных в сети животных.

Весь следующий месяц знаменитость делилась в соцсети тизерами нового клипа, в которых показывала забавных животных. А тем временем новый ролик Перри продолжает набирать просмотры, в комментариях зрители отмечают забавную идею его сюжета, красивые кадры и цвета.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Евровидение-2020: назван город проведения конкурса

Организаторы Евровидения 2020 официально назвали город, который примет песенный конкурс

Тина Кароль почтила память погибших украинских военных: видео

Певицу поблагодарили за сильное и чувственное исполнение знаковой песни

В Украину приедет главный актер трилогии "Назад в будущее" Кристофер Ллойд

80-летний актер станет специальным гостем фестиваля в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: