Кэти Перри выпустила яркий клип к песне Small Talk: его сняла режиссер из Одессы

Американская поп-исполнительница Кэти Перри представила в YouTube новый клип к песне Small Talk. Режиссером красочного ролика стала украинка, жительница Одессы Таню Муиньо.

Премьера ролика состоялась на канале артистки 30 августа в 19.00. Видео одновременно посмотрели более 50 тыс. ее фолловеров.

Сегодня на счету Муиньо десятки видеоработ, в том числе клипы для таких гигантов украинской сцены как MONATIK, NK (Настя Каменских), "Время и Стекло". Помимо них режиссер снимала ролики для для Мишель Андраде, группы Braii и других.

Незадолго до премьеры Перри показала еще один ролик - на нем она обсуждает с Муиньо концепцию будущего клипа: "Хочу звездных собак", - говорит певица и просит команду предложить ей на выбор 50 ссылок на Instagram-профили популярных в сети животных.

Весь следующий месяц знаменитость делилась в соцсети тизерами нового клипа, в которых показывала забавных животных. А тем временем новый ролик Перри продолжает набирать просмотры, в комментариях зрители отмечают забавную идею его сюжета, красивые кадры и цвета.

Ранее украинский певец и шоумен DZIDZIO (Михаил Хома) выпустил драйвовый клип к новой песне "Я міліонер".

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