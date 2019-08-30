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DZIDZIO выпустил забавный клип на драйвовую песню: видео

В ролике певец становится богачом

пятница, 30 августа 2019, 18:13
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Украинская группа DZIDZIO во главе с лидером Михаилом Хомой (Дзидзьо) презентовала клип на свою новую песню "Я міліонер".

Премьера видео состоялась в пятницу, 30 августа, на YouTube-канале коллектива. Режиссером видеоряда выступил Любомир Левицкий, который уже не раз сотрудничал с группой.

По сюжету клипа, Дзидзьо выиграл миллион в лотерею. Его жизнь круто изменилась, он купил дорогие гаджеты, машину и дом. Однако нашелся завистник - коварный волк, который делает пакости новоиспеченному миллионеру.

"Люди, хотите быть богатыми - пойте мою новую песню "Я міліонер": она как мантра - притягивает деньги!", - прокомментировал Михаил Хома.

"Прикольная песня, заряжает позитивом", "Поднимает настроение", "Круто, топ", "Как всегда креативно, оригинально и позитивно", "Офигенный клип и трек", - восхищаются поклонники в комментариях под роликом.

  • Украинская исполнительница Светлана Лобода представила песню "Живи спокойно, страна" - кавер на хит российской певицы Аллы Пугачевой. Премьера трека в авторской аранжировке состоялась в пятницу, 30 августа.
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