Тина Кароль выпустила соблазнительный клип: такой певицу давно не видели

Украинская певица Тина Кароль презентовала новую песню "Вабити" и клип на нее. В ролике артистка показала, как соблазняет мужчин.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале исполнительницы. Автором слов выступила рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко), а музыки - битмейкер JustChillBeats.

По сюжету клипа два домработника добиваются внимания своей хозяйки, роль которой досталась Тине. Певица появляется в кадре в откровенном купальнике, коротком боди и игривом платьице.

Поклонникам понравилась новая видеоработа, они отметили, что давно не видели певицу такой веселой, игривой, заводной и сексуальной.

"Клип будто со времен выхода клипа на песню "Ключик". Такая ностальгия", "Я давно Тину такой не видела", "Непривычно тебя такой видеть, но мне нравится", "Возвращение "зажигалки" времен пупсика", "Это совсем другая Тина. Очень круто", - пишут поклонники в комментариях под видео.

Ранее стало известно, что Тина Кароль исполнит государственный гимн во время Шествия Достоинства, которое запланировано на День Независимости Украины, 24 августа.

Популярная украинская группа The Hardkiss презентовала новый трек под названием "Хто, як не ти" и лирик-видео на него.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.