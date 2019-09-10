Редкий кадр: в сеть попало архивное фото принцессы Дианы с детьми Гарри и Уильямом

В сети показали редкую архивную фотографию, датируемую 1988 годом. На ней изображены еще маленькие принцы Уильям и Гарри, а также их мама - принцесса Диана.

Раритетный кадр опубликован на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram. На фото Гарри и Уильям играют вместе с кузенами Питером и Зарой на старой пожарной станции в Сандрингеме, а за ними смотрит мама маленьких принцев.

Архивное фото приурочено ко Дню экстренных служб Великобритании, который отмечается 9 сентября. В этот день герцог Кембриджский встретился с сотрудниками экстренных служб в центре Harcombe House, расположенном в графстве Девон.

У старших детей герцога и герцогини Кембриджских начался новый учебный год. И если для 6-летнего принца Джорджа он стал третьим, то 4-летняя принцесса Шарлотта впервые переступила порог школы. По случаю важного события в семье британских монархов, Кенсингтонский дворец представил официальный портрет детей Кейт Миддлтон и принца Уильма.

Американская телеведущая Эллен Дедженерес на премьере 17-го сезона своего ток-шоу рассказала о недавней встрече с принцем Гарри и Меган Маркл. По ее словам, герцог и герцогиня Сассекские - "милейшая пара", а их сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор похож на отца.

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