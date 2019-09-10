Известная телеведущая рассказала, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл

Американская телеведущая Эллен Дедженерес на премьере 17-го сезона своего ток-шоу рассказала о недавней встрече с принцем Гарри и Меган Маркл. По ее словам, герцог и герцогиня Сассекские - "милейшая пара", а их сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор похож на отца.

Дедженерес описала принца Гарри и Меган Маркл как "удивительных и простых людей", которые регулярно сталкиваются с жестокой критикой в интернете.

"Я вижу, как на них нападают, и это несправедливо, - сказала Дедженерес, защитившая Гарри и Меган после скандала с частным самолетом. - Это всего лишь два простых и сострадательных человека, которые многое делают для мира. Мне нравится, что они делают для сохранения дикой природы, для слонов в Ботсване. А им нравится то, что я делаю для горилл в Руанде. Теперь мы собираемся делать что-то вместе".

ДеДженерес призналась, что она могла бы и дальше рассказывать о том, "как они милы", но самым главным в поездке было то, что ей довелось покормить и подержать на руках маленького Арчи Харрисона.

"Он весит 15 фунтов, что, как я полагаю, равняется здесь 17 долларам", - пошутила она. Спросив у зрителей, хотят ли они увидеть фотографию ребенка, Дедженерес признала, что на самом деле ее нет.

"Я не думаю, что это правильно, просить сделать фотографию", - сказала телеведущая. Вместо этого она нарисовала картину молодой королевской семьи.

"Он похож на Гарри, - сказала она, показав эскиз. - У него действительно круглая голова, и у него было больше волос, чем у меня в то время".

С тех пор, как родители представили Арчи миру после рождения, поклонники королевской семьи видели лишь несколько его снимков в социальных сетях.

В начале сентября отец Меган Маркл пожаловался на отношения с королевской семьей. По его словам, ему не дают увидеть внука Арчи.

Также СМИ сообщили, что королева Елизавета отказала принцу Гарри и Меган Маркл в доме их мечты: молодая семья хотела переехать в Виндзорский замок после свадьбы.

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