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Lindemann выпустили новый яркий клип с актером сериала "Побег"

Как предполагают фаны, трек Steh Auf войдет во второй студийник проекта

пятница, 13 сентября 2019, 18:38
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Дуэт Lindemann вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна и лидера Pain Петера Тэгтгрена выпустил яркий клип на новый сингл Steh Auf.

Вечером 13 сентября премьера ролика состоялась на YouTube-канале проекта, где просмотра ожидали более 30 тыс. фанов. За сутки до релиза участники Lindemann обнародовали сам сингл, а также тизер Steh Auf, из которого стало известно, что в клипе с музыкантами снялся и актер сериала "Побег" (Prison Break) Петер Стормаре.

В качестве бонуса официальный магазин Rammstein открыл предзаказ на сингл, который выйдет на виниле, CD и в цифровой версии. К заглавному треку также прилагается ремикс на него от группы Trivium.

Как предполагают поклонники проекта, Steh Auf войдет во второй студийный альбом Lindemann, выход которого якобы запланирован на осень этого года. Предыдущий диск Skills in Pills вышел в 2015 году и включал песни только на английском языке.

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