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O.Torvald и солистка YUKO выпустили дерзкий клип к песне "Роздягни мене"

Впервые трек прозвучал летом на фестивале Atlas Weekend 2019

четверг, 12 сентября 2019, 11:52
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Группа O.Torvald представила в сети клип к новому треку "Роздягни мене", который записали вместе с солисткой YUKO Юлией Юриной.

Съемки новой видеоработы, режиссером которой стал Delta Arthur, длились два дня. Для достижения необычных образов и антуража участникам проекта пришлось покрасить одежду, инструменты, стены, волосы и лица. Премьера ролика состоялась 12 сентября на YouTube-канале O.Torvald.

"Мы долго не могли определиться с режиссером для этого клипа, ведь хотелось попробовать что-то кардинально отличное от наших привычных образов, а потом я вспомнил о Дельте. У него очень нетипичный взгляд на вещи, и он представитель нового поколения", - рассказал лидер рокеров Женя Галич.

Впервые трек "Роздягни мене" прозвучал летом на фестивале Atlas Weekend 2019. Запомнился этот номер O.Torvald и тем, что в конце песни Женя Галич и Юлия Юрина неожиданно поцеловались. Конечно, этот поворот не мог остаться без внимания фанов, ведь им хорошо известно, что у их вокалистов есть семьи.

"Музыка пришла, пока я был в душе. В течение еще нескольких минут на диктофоне уже был почти готовый припев. А через два часа я уже знал, что хочу сделать этот трек именно с Юлей. Не могу объяснить, почему именно она, наверняка это было интуитивное решение", - добавил Галич.

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