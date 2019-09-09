alyona alyona выступила против травли в обществе с новым клипом "Булінг"

Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona представила в сети новый остросоциальный клип к песне "Булінг", в которым выступила против травли детей сверстниками.

На странице певицы в Instagram появился фрагмент нового ролика. ПОлная его версия была опубликована в YouTube. "В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются и навсегда остаются в памяти", - прокомментировала видео alyona alyona.

В сюжете яркого ролика исполнительница предстала в образе некоего супергероя, который теми или другими способами мешает буллингу. Лишь за первый час после публикации новая видеоработа alyona alyona набрала более 30 тысяч просмотров.

"Никогда не обращайте внимания на хейтеров, не бойтесь быть собой и пересмотрите взгляды. Так, вы сможете увидеть красоту в себе", - добавила к своему посту знаменитость.

Ранее alyona alyona угодила в шорт-лист именитой международной премии.

Одно из крупнейших изданий в США The New York Times включило Alyona Alyona (Алена Савраненко) в список 15 европейских артистов, на которых стоит обратить внимание.

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