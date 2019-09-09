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alyona alyona выступила против травли в обществе с новым клипом "Булінг"

Менее чем за час ролик исполнительницы собрал больше 30 тыс. просмотров

понедельник, 9 сентября 2019, 14:45
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Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona представила в сети новый остросоциальный клип к песне "Булінг", в которым выступила против травли детей сверстниками.

На странице певицы в Instagram появился фрагмент нового ролика. ПОлная его версия была опубликована в YouTube. "В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются и навсегда остаются в памяти", - прокомментировала видео alyona alyona.

В сюжете яркого ролика исполнительница предстала в образе некоего супергероя, который теми или другими способами мешает буллингу. Лишь за первый час после публикации новая видеоработа alyona alyona набрала более 30 тысяч просмотров.

"Никогда не обращайте внимания на хейтеров, не бойтесь быть собой и пересмотрите взгляды. Так, вы сможете увидеть красоту в себе", - добавила к своему посту знаменитость.

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Після старту флешмобу #refreshconfidence від @spriteukraine мене часто питають, а як я змогла переступити через усі насмішки і піти далі? Вирішила поділитися з вами ще однією історією. ⠀ Коли менi було 15 i я почала їздити до школи в Баришівцi, я познайомилася з новими подругами в автобусi. Ми почали тiсно спiлкуватися пiсля школи i одна з них помiтила наскiльки я не впевнена в собi. ⠀ Якось вона запросила мене до себе в гостi. Ми багато говорили про зовнiшнiсть, а в кiнцi розмови вона посадила мене перед дзеркалом i сказала: «Тобi можуть не подобатися твої ноги, але поглянь — в тебе гарне волосся. Тобi можуть не подобатися твої плечі, але поглянь, якi в тебе гарнi пальцi та нiгтi. Тобi може не подобатися пiдборiддя, але ж твоя посмiшка дуже щира та заразна. У кожноi людини є те, що в нiй гарне та красиве». ⠀ I я зрозуміла — те, як бачу себе я, дуже вiдрiзняється вiд того, як бачать мене люди. Ніколи не зважайте на хейтерів, не бійтеся бути собою та перегляньте погляди на себе. Так, ви зможете побачити красу в собi. ⠀ #освіживпевненість #refreshconfidence

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