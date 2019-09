alyona alyona выступила против травли в обществе с новым клипом "Булінг"

View this post on Instagram

Після старту флешмобу #refreshconfidence від @spriteukraine мене часто питають, а як я змогла переступити через усі насмішки і піти далі? Вирішила поділитися з вами ще однією історією. ⠀ Коли менi було 15 i я почала їздити до школи в Баришівцi, я познайомилася з новими подругами в автобусi. Ми почали тiсно спiлкуватися пiсля школи i одна з них помiтила наскiльки я не впевнена в собi. ⠀ Якось вона запросила мене до себе в гостi. Ми багато говорили про зовнiшнiсть, а в кiнцi розмови вона посадила мене перед дзеркалом i сказала: «Тобi можуть не подобатися твої ноги, але поглянь — в тебе гарне волосся. Тобi можуть не подобатися твої плечі, але поглянь, якi в тебе гарнi пальцi та нiгтi. Тобi може не подобатися пiдборiддя, але ж твоя посмiшка дуже щира та заразна. У кожноi людини є те, що в нiй гарне та красиве». ⠀ I я зрозуміла — те, як бачу себе я, дуже вiдрiзняється вiд того, як бачать мене люди. Ніколи не зважайте на хейтерів, не бійтеся бути собою та перегляньте погляди на себе. Так, ви зможете побачити красу в собi. ⠀ #освіживпевненість #refreshconfidence