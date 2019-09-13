Сегодня пятница 13-е, не вздумайте мыться и включать ноутбук: самые нелепые суеверия об этом дне

В пятницу, 13 сентября, во всем мире случилась пятница 13-е! Не вздумайте сегодня мыться, веселиться, включать ваш компьютер без крайней необходимости и рожать детей, ибо они будут несчастным до конца дней своих. Ну а если серьезно, нам тоже интересно, зачем люди так усложняют себе жизнь.
Ввиду некоторых исторических событий (не будем вдаваться в подробности, так как об этом не писал еще только ленивый), календарное совпадение пятницы и 13-го числа считается в народе невезучим. Якобы именно в этот день нас поджидают всевозможные казусы и неприятности, болезни и несчастья. И так людям суеверным "зашли" эти басни, что сегодня они знают куда больше нелепых предостережений, чем фактов и подробностей об этом дне и причинах его "славы". Вопреки всем мрачным советам, предлагаем посмеяться и почитать далее подборку самых забавных предубеждений.
Откажитесь сегодня от компьютера и сети
Говорят, в пятницу 13-го стоит отказаться от использования всевозможной электроники, сети Интернет и устройств, подключенных к ней. А все дело в том, что вирусы в этот день якобы становятся особенно агрессивными. В опасности не только вы, но и ваш смартфон, планшет и ноутбук… То есть, если прислушиваться к подобным советам, у каждого третьего человека на Земле сегодня выходной?
Даже не думайте умываться, а уж тем более лезть под душ
Похоже, некоторые настолько готовятся к пятнице 13-му, что даже моются строго до полуночи 12-го числа. В этот день рекомендуют не только отказаться от душа и умываний, но и от услуг парикмахера, к примеру. Гигиена непременно доставит вам сегодня массу хлопот. Дайте угадаем, хлопнули себя по лбу? Погодите, мы только начали.
Немедленно прекратите танцы
В пятницу 13-го числа стоит воздержаться от веселья. Откажитесь сегодня от алкоголя, тусовок, шуток и смеха. А все почему? Правильно, потому что с вами может приключиться беда. Но это очень странное суеверие, ведь несчастье может приключиться априори, танцуете вы сегодня или нет. Это же пятница 13-е!
Запланировали отпуск? Сдавайте билеты
Путешествия сегодня - самая плохая идея. А не приведи судьба-злодейка в самолете или поезде вам еще выпадет 13-е место… а, погодите, иногда в общественном транспорте вообще нет мест с номером 13 (тут уже и мы не удержались от фейспалма).
Ну и небольшой топ напоследок:
В пятницу 13-го очень не рекомендуют делать операции и браться за серьезное лечение (конечно же, не стоит, подождите до завтра). Очень нехорошо сегодня рожать детей (тоже может потерпеть). Не сажайте ничего в огороде - урожая не будет. Не переходите на новую работу, а главное - не позволяйте черной кошке перейти вам дорогу, иначе… вы знаете что.
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