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Школьника затравили за самодельную футболку, но за него вступились студенты: теперь это одежда их ВУЗа

История школьной учительницы получила тысячи репостов и достигла мировых СМИ

среда, 11 сентября 2019, 16:28
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В сети стал популярным Facebook-пост учительницы начальной школы города Альтамонте-Спрингс (США, штат Флорида). В нем Лора Снайдер рассказала об инциденте в День цветов колледжа - по сложившейся традиции в этот день школьники приходят на учебу в одежде c цветом любимой футбольной команды.

Парень из младших классов решил поддержать команду The Vols Университета Теннесси и пришел в школу в оранжевой футболке. Но так как у ребенка не было фирменной одежды, он приклеил к футболке листок бумаги, на котором от руки нарисовал аббревиатуру ВУЗа "UT". Одноклассники высмеяли мальчика, но явно с этим поторопились. Теперь такие футболки - официальный мерч университета.

Пост учительницы о ситуации в школе стал довольно популярным. В нем Снайдер также написала, что хотела бы заказать фирменную одежду университета для мальчика. Ее историей на своих страницах в Facebook поделились более 10 тыс. пользователей, так она дошла до издания The New York Times, а позже - и до команды The Vols.

Узнав о преданном поклоннике, университет не только выслал парню сумку, кепку и школьные принадлежности с символикой команды, но и взял его рисунок за основу для новых фирменных футболок. Позже, в беседе с блогером портала Boredpanda глава пресс-службы университета рассказала, что лишь за несколько дней было продано 16 тысяч экземпляров. Доходы от их продаж, как отметили авторы идеи, будут переданы организации по борьбе с буллингом.

  • Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona представила в сети новый остросоциальный клип к песне "Булінг", в которым выступила против травли детей сверстниками.

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